День Антона: значение имени, приметы, поздравления с именинами

В церковном мире в этот день чествуется память преподобного Антония Великого.

30 января отмечаются именины Антона. Это имя произошло, вероятно, от древнеримского родового имени Антоний, что означает "вступающий в бой".

День ангела Антона по церковному календарю

В церковном мире в день святого Антона чествуется память преподобного Антония Великого. Родился он в 251 году, в благородной, богатой семье, по происхождению был египтянином. Родители Антония были христианами, и он рос и воспитывался на Заветах Христа. Ему было двадцать лет, когда умерли отец с матерью. Антоний остался с маленькой сестрой.

Придерживаясь евангельских слов, которые он услышал однажды в храме, Антоний все то, что берет в наследство раздал бедным, сестру остается на воспитание верным девам и усамитнився в пустыне. В одиночестве провел более двадцати лет.

Уединения прервал в 305 году, у него стали оселятися другие отшельники. Антоний считается основателем нелюдимого монашества.

Значение имени Антон

С самого детства Антон очень красивый и очаровательный мальчик. Он унаследовал характер отца и внешность матери. К нему тянутся все окружающие. И это остается навсегда. В отношениях с родителями он всегда очень вежлив, очень уважает и ценит близких людей. Это очень трудолюбивый молодой человек, который ответственно относится к своей работе. Антон склонен к поспешным выводам, всегда бросается в омут с головой в любом деле. Ему не хватает терпеливости, осмотрительности и осторожности. Часто бросает свои дела на половине пути.

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В коллективах и компаниях предпочитает оставаться в стороне, не имеет каких-либо лидерских качеств. Напротив, любит слушать других. Откроется только проверенному временем человеку, который будет общаться с ним на равных. Как и во всех делах, в отношениях с женщинами именинник Антон поспешен в выводах, импульсивен и эмоционален. Всегда может наговорить лишнего и потом об этом пожалеть. Но вместе с этим серьезных конфликтов избегает благодаря своей покладистости и доброте. К выбору избранницы и к вступлению с ней в брак относится серьезно, обычно выбирает единственную женщину на всю жизнь.

Поздравления с Днем ангела Антона

Настал день ангела сегодня твой, Антон,

Тебе желаю, чтоб исполнились мечты,

Пусть в золотое, как осенний клен,

Судьбу твою Господь раскрасит с высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

Пусть будет дом согрет заботой и любовью,

Пускай он дарит тебе радость и уют,

Пусть будут силы и отменное здоровье.

***

У каждого есть свой с рождения ангел,

Ведь каждый носит имя в честь него,

Чтобы хранил от бед, с ним нужно ладить,

И, как святыню, помнить день его.

С днем ангела поздравим мы сейчас Антошку,

Ему желаем в этот день, пусть никогда

Не постучится ветер злой к нему в окошко,

В дом не войдут несчастье, горе и беда.

***

День ангела сегодня твой, Антон,

Пусть в твоей жизни будет все прекрасно,

Пусть жизнь огромная и серая, как слон,

Цветные краски тебе дарит ежечасно.

Пускай несут тебе достаток именины,

И дней пускай подарят много ясных,

Пусть блага льются, словно дождь обильный,

Пусть в личной жизни будет все прекрасно.

***

Позвольте, Антон, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

***

Дорогой Антон, поздравляю тебя и от души желаю в этот радостный и замечательный день чудесной природы, доброго мира, хороших людей на пути, верных друзей, любящих близких, бравых идей, весёлых затей, креативного мышления и невероятного счастья ощущения.

***

Антон, ты добрый, понимающий и надёжный друг, трудолюбивый и ответственный работник, любящий и заботливый сын. Всё в жизни пусть у тебя складывается прекрасно, будь здоров, счастлив, пусть удача не поворачивает к тебе спину, всех благ!

Приметы на 30 января

Этот день имел своеобразное переломное значение, когда, вроде бы, половина зимы осталась позади, но впереди еще были февральские холода. Люди искренне верили, что зима вскоре закончится, радовались прибавлению светового дня и солнечному свету. Анализировали природные явления, приметы и говорили о том, какой будет погода.