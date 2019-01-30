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Муж Пугачевой готовит "Подарок для Аллы" в честь ее 70-летия (фото)

08:31, 30 января 2019
Общество
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Концерт состоится 8 апреля / фото instagram.com/allasuperstar

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В нем примут участие Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Лайма Вайкуле, Сергей Шнуров, группа "Ленинград", Валерий Леонтьев, Лолита Милявская, и другие, говорится в афише, опубликованной в фан-группах Примадонны в Instagram.

Несмотря на то, что афишу концерта украшает портрет Пугачевой, ее самой в списке выступающих нет. Ведущим праздничного шоу станет муж именинницы Максим Галкин, о чем он сам сообщил в соцсети, опубликовав анонс мероприятий, в которых он примет участие.

instagram.com/allasuperstar

Как сообщали СМИ, праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация РФ выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.

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Теги: #концерт#фото#Алла Пугачева