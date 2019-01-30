Муж Пугачевой готовит "Подарок для Аллы" в честь ее 70-летия (фото)

В апреле Примадонне исполнится 70 лет, в честь чего готовится праздничный концерт.

Концерт "Подарок для Аллы", приуроченный к 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой, состоится в Москве 8 апреля 2019 года.

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В нем примут участие Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Игорь Николаев, Светлана Лобода, Лайма Вайкуле, Сергей Шнуров, группа "Ленинград", Валерий Леонтьев, Лолита Милявская, и другие, говорится в афише, опубликованной в фан-группах Примадонны в Instagram.

Несмотря на то, что афишу концерта украшает портрет Пугачевой, ее самой в списке выступающих нет. Ведущим праздничного шоу станет муж именинницы Максим Галкин, о чем он сам сообщил в соцсети, опубликовав анонс мероприятий, в которых он примет участие.

Как сообщали СМИ, праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация РФ выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.