Тодоренко пожаловалась, что "заплыла жиром", и показала фото

Ведущая призналась, что за время беремонности поправилась на 18 кг.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как возвращает свое тело в форму после родов.

"Наконец-то вырвалась поплясать. Ноги вообще меня не слушаются, то ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности", – призналась Тодоренко в своем Instagram.

"Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно оторвать. У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души", - написала ведущая.