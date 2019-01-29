На львовском вокзале читали стихи, посвященные Героям Крут

Среди «крутовцев» было немало уроженцев из Львовской области, и большинство из них не вернулись.

Молодые львовяне на железнодорожном вокзале во Львове прочитали поэзию, посвященную Героям Крут.

Читайте также«Первые киборги»: в Украине сегодня отмечают день памяти героев Крут

Как сообщает радио Свобода, художественным действом «Станция Круты: остановись и прислушайся...» они почтили День памяти Героев Крут и подвиг молодых украинцев, а также хотели привлечь внимание присутствующих к этому историческому событию.

«Буду читать стихотворение, очень трогает и просто слезы наворачиваются. Если еще люди прислушаются, задумаются, то, возможно, больше узнают об этих украинских героях», – заявила одна из участниц акции.

Также 29 января во Львове возложат цветы и зажгут свечи на могилах двух участников боя под Крутами Игоря Лосского и Андрея Лазаренко. Среди «крутовцев» было немало уроженцев из Львовской области, и большинство из них не вернулись. Игорь Лосский, который выжил, написал воспоминания об историческом событии, назвав их «Круты».

«Воспоминание о Крутской трагедии должно остаться как грозное memento нашего украинского неумения организовать те моральные силы, которые в украинстве есть», –писал Игорь Лосский в 1929 году в воспоминаниях о Крутах.

Сто один год назад, 29 января 1918 года состоялся бой под Крутами. Тогда около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти четырехтысячной армии большевиков.