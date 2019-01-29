Ани Лорак встревожила сеть новым фото

В сети критикуют новый безвкусный наряд Ани Лорак.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, показала новое фото.

На фото в Instagram Лорак позирует практически во всем черном - на певице черное худи, и короткие джинсовые шорты. В сети хвалят фигуру Ани Лорак, но нашлись и критики.

"Ваши как дела, Каролина, у врага жить как кот в масле?", ""Каролина, ты мега яд", "Совсем исхудала", "Да,летние шорты на тёплые колготки-верх совершенства!", "Зимой и летом в одних и тех же шортах", "Коротенькие шорты в снегопад?", - пишут в сети.

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