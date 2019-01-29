цей матеріал доступний українською

Евровидение 2019: участники Нацотбора записали песню с использованием "мультирояля" (видео)

13:25, 29 января 2019
Общество
61 0

Читайте такжеKAZKA рассекретила название песни для Нацотбора на Евровидение-2019

Для исполнения композиции участники группы создали уникальный музыкальный инструмент. Сломанный винтажный рояль 19 века был преобразован в гибрид, содержащий в себе 20 инструментов. Мультирояль включает в себя все эти инструменты - от барабанов, до виолончели. Однако одному музыканту с ним не справиться, поэтому пришлось играть на нем в четыре руки.

Группа выступит в первом полуфинале украинского отбора, который пройдет 9 февраля, под седьмым номером

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию. 

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение