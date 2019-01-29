Евровидение 2019: участники Нацотбора записали песню с использованием "мультирояля" (видео)

Для Евровидения Brunettes Shoot Blondes сконструировали мультирояль.

Группа Brunettes Shoot Blondes представил новую песню Houston, с которой выступит на Национальном отборе Евровидения-2019.

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Для исполнения композиции участники группы создали уникальный музыкальный инструмент. Сломанный винтажный рояль 19 века был преобразован в гибрид, содержащий в себе 20 инструментов. Мультирояль включает в себя все эти инструменты - от барабанов, до виолончели. Однако одному музыканту с ним не справиться, поэтому пришлось играть на нем в четыре руки.

Группа выступит в первом полуфинале украинского отбора, который пройдет 9 февраля, под седьмым номером

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию.

Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.