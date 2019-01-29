Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в феврале 2019

Звезды предостерегают нас от рискованных действий в феврале – можно "прогореть" и не только не получить желаемое, но и потерять то, что мы уже имеем, утверждают астрологи.

Февраль обещает нам успехи во всех жизненных сферах: карьере, бизнесе, финансах, общении и личной жизни, говорят астрологи.

Что еще ждет в феврале все знаки Зодиака, рассказывает ТСН астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен. На первый план выйдет личная жизнь, о которой вы в пылу битвы за карьеру в последнее время забыли – близкие люди уже не помнят, как вы выглядите, так что – пока не поздно! – возвращайтесь в семью. Стоит позаботиться и о здоровье – в преддверии весны, когда иммунитет практически на нуле, важно его подпитать.

Телец. Карьерный рост не должен стать самоцелью, но определенная доля везения поможет занять новую должность и получить соответствующую зарплату. Переезд на новое место жительства, который возможен в это время, принесет не только естественные в таких случаях хлопоты, но и массу приятных эмоций.

Близнецы. Смысл событий, происходящих в это время, будет зависеть исключительно от того, как вы их воспримете: поставите "минус" – они окажутся негативными, "плюс" – положительными, так что не жалейте для них позитива. Ваш любовный роман будет "гореть" пылко и ярко, но, увы, недолго.

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Рак. При первой возможности отправляйтесь в путешествие, причем неважно, какой она будет – долгой или не очень, главное, что в поездке вы встретите человека, который будет играть важную роль в вашей жизни. Последнюю декаду месяца лучше провести в одиночестве – ваша вспыльчивость не пойдет на пользу отношениям с окружающими.

Лев. Исполнение желаний будет возможно только в том случае, если вы сами приложите к их воплощению максимум усилий – одним взмахом волшебной палочки здесь не отделаешься, придется потрудиться. Счастливых изменений в личной жизни не предвидится, поэтому на новые знакомства особых надежд возлагать не стоит.

Дева. Умение не взваливать все на себя, а делегировать полномочия, пригодится всем – от руководителей до домохозяек, так что учитесь этому, пока не поздно. Не обвиняйте любимого человека в том, в чем он перед вами провинился – если у вас есть подозрения на ее счет, скажите прямо, скорее всего, он сможет их развеять.

Весы. Выйдя из зоны комфорта и выявив присущие вам качества – решительность и настойчивость – вы добьетесь всего, о чем мечтаете, и даже большего. Новые знакомые, которые появятся рядом с вами в это время, впоследствии сыграют важную роль в вашей карьере – не отказывайтесь от их покровительства.

Скорпион. Не стоит встревать в конфликты, которые возможны в это время на работе, и уж тем более не принимать одну из его сторон – потому что есть большой риск остаться крайним в ссоре, к которой не имеете никакого отношения. Будьте осторожны, делая замечания близким людям, их легко обидеть, и трудно – загладить свою вину.

Стрелец. Усилия, приложенные вами на работе в предыдущие месяцы, не пропадут зря: скорее всего, вам – наконец-то! – повысят зарплату или выплатят солидную премию. Все свободное и несвободное время звезды рекомендуют уделять своей семье и родным.

Козерог. Пришло время воплощать в жизнь задумки, которые вы все время откладывали в долгий ящик: условия будут благоприятные, так и вам решительности и креативности – а без творческого начала тут никак – не занимать. Общаясь с представителями противоположного пола, демонстрируйте уверенность в себе.

Водолей. Удачное время для финансовых операций – можно вкладывать деньги в перспективные предприятия и открывать депозиты, но с одним условием: выбирайте только проверенные банки – риск приведет к плачевным последствиям. Появление человека из прошлого ничего, кроме приятных воспоминаний, не принесет.

Рыбы. Время для реализации новых проектов пока не пришел – займитесь завершением начатых раньше, но по какой-то уважительной или не очень причине не доведенных до ума. Постарайтесь никому не обещать того, чего не сможете выполнить, поэтому, давая слово, семь раз отмерьте и только потом – "режьте".

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