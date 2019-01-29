Ани Лорак "тайно поженили" с Сергеем Лазаревым

Большинство поклонников считают слухи о женитьбе Сергея Лазарева и Ани Лорак бредом.

Супруг Ани Лорак Мурат, с которым певица сейчас разводится, был лишь "прикрытием" ее романа с Сергеем Лазаревым.

Как пишет издание Dni.ru, пользователи Сети заподозрили, что Ани Лорак сыграла тайную свадьбу с известным российским артистом Сергеем Лазаревым.

"Наличие у Лорак супруга, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, исследователей не смутило. Во-первых, бракоразводный процесс певицы с бизнесменом в самом разгаре. А во-вторых, Мурат был просто прикрытием для бурного романа двух звезд", - передает издание.

Более того поклонники артистов уверены, что у пары якобы есть ребенок - сын Сергея Никита, которого он воспитывает один.

Дискуссия развернулась под постом Сергея Лазарева в Instagram. Певец рассказал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Однако фанаты предположили, что вместе с ними поехала и Лорак.

О романе Сергея Лазарева и Ани Лорак говорят уже давно. Слухи о любовных отношениях артистов вспыхнули после скандалов, связанных с изменами мужа певицы Мурата Налчаджиоглу – его застукали в одном из киевских баров с украинской моделью.

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В подтверждение своей версии фанаты приводят ранние фотографии, на которых Ани Лорак и Сергей Лазарев запечатлены вместе.

Тем не менее, большинство пользователей назвали слухи о женитьбе Лазарева и Лорак бредом.

Ранее УНИАН сообщал, что опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась новым снимком с отдыха. На опубликованном в Instagram фото она с вместе с известной гимнасткой Лилией Подкопаевой позирует в компании российских певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Также на снимке запечатлен композитор Игорь Крутой.