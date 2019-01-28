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Лобода поразила сеть откровенным нарядом (фото)

11:32, 28 января 2019
Общество
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Лобода - любитель экстремальных декольте / фото instagram.com/lobodaofficial

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Артистка опубликовала в своем Instagram фото в блестящем черном боди, которое едва удерживает грудь. Кадр собрал почти 60 тысяч лайков, а также много восхищенных комментариев.

В подписи к снимку Лобода анонсировала свой очередной концерт в РФ: "А ты к Санкт-Петербургу готов?".

фото instagram.com/lobodaofficial

Ранее российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.

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Теги: #фото#Светлана Лобода