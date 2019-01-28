"Один силикон": на Ани Лорак обрушилась новая волна критики в сети (фото)
10:37, 28 января 2019Общество
587 0
Пользователи сети считают, что певица сильно увлеклась пластическими операциями.
Лорак снова раскритиковали / фото instagram.com/anilorak
Опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, снова раскритиковали в сети.
Читайте также"Горячая штучка!": прелести Ани Лорак взбудоражили сеть (фото)
40-летняя артистка опубликовала в Instagram черно-белое фото, которое не понравилось ее подписчикам. В комментариях множество недовольных тем, что певица якобы сильно увлеклась пластическими операциями.
"Искусственная", "Один силикон", "Ботокс прилично состарил", "Как у клоуна улыбка!" "Ужас! Какая была раньше, а сейчас кошмар", "Надоело уже на нее голую смотреть", - пишут пользователи сети.
Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter