"Один силикон": на Ани Лорак обрушилась новая волна критики в сети (фото)

Пользователи сети считают, что певица сильно увлеклась пластическими операциями.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, снова раскритиковали в сети.

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40-летняя артистка опубликовала в Instagram черно-белое фото, которое не понравилось ее подписчикам. В комментариях множество недовольных тем, что певица якобы сильно увлеклась пластическими операциями.

"Искусственная", "Один силикон", "Ботокс прилично состарил", "Как у клоуна улыбка!" "Ужас! Какая была раньше, а сейчас кошмар", "Надоело уже на нее голую смотреть", - пишут пользователи сети.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.