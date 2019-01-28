Алла Пугачева сообщила об утрате (видео)

В комментариях поклонники Пугачевой выразили ей свои соболезнования.

Известная российская певица Алла Пугачева сообщила о смерти известного чиновника РФ.

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. "Ушел из жизни прекрасный человек. Это был человек чести и совести, любящий родину и людей. Таких сегодня мало... Царство ему небесное. Спаси и сохрани. Владимир Черников, прощай", - написала Примадонна.

Как сообщали росСМИ, в России неожиданно умер высокопоставленный московский чиновник — начальник департамента мэрии Москвы по региональной безопасности и противодействию коррупции Владимир Черников. Ему было 54 года.

Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.