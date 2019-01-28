Стрельцы, будьте осторожны: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Появился гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю, 28 января - 3 февраля.

Чтобы уберечь себя от неверного шага и серьезной ошибки, астрологи советуют прислушаться к подсказкам небесных светил.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе.

ОВЕН. Великое в данный момент вам не по плечу. Это временное явление, поэтому, чтобы не терять драгоценные минуты и часы впустую, займитесь рутинными делами, которые за вас никто не сделает. На любовном поприще не пытайтесь что-то изменить.

ТЕЛЕЦ. Смело можете браться за решение самых сложных задач, а также заняться поиском источника дополнительного заработка — удача должна улыбнуться вам, только не теряйте надежду. И помните о том, что не следует кому бы то ни было навязывать свое мнение.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время вырисовываются отличные перспективы для самореализации, важно только не прозевать свой шанс. Идите к руководству со своими идеями — они вполне имеют право на жизнь. Спокойнее воспринимайте все, что происходит с друзьями и родственниками.

РАК. Чтобы рационально использовать рабочее время, следует составить подробный план действий на ближайший период и следовать каждому пункту, не отвлекаясь на мелочи. Займитесь повышением своего образовательного или профессионального уровня.

ЛЕВ. Слишком активная деятельность как на службе, так и в домашней обстановке утомляет тех, кто находится рядом с вами, поэтому не удивляйтесь, что в ответ на ваши ценные советы не поступит никакой благодарности. Будьте тише и спокойнее.

ДЕВА. Период сомнений порой полезен, ведь предотвращает от неверного шага и серьезной ошибки. Но когда он затягивается, это уже не очень хорошо — все должно быть в меру. Прекрасный период наступает для тех, кто хочет избавиться от вредных привычек.

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ВЕСЫ. Оказавшись в достаточно сложной ситуации, важно не растеряться и не потерять веру в себя. Попросите помощи у человека, которому доверяете на сто процентов, это лучший способ избежать неверного решения. Благодаря своей коммуникабельности сумеете завести нужные связи.

СКОРПИОН. Вполне можете рассчитывать на деловое предложение, которое позволит подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. Будьте осторожны в беседе с человеком, которого мало знаете — не сболтните лишнего.

СТРЕЛЕЦ. Желательно не давать волю эмоциям ни при каких обстоятельствах, иначе рискуете попасть в неприглядную ситуацию. Будьте готовы к переменам, которые должны наступить в вашей жизни, принимайте их как должное, и тогда все получится.

КОЗЕРОГ. Сейчас вы запросто можете повлиять на ход событий у себя на службе, ведь к вашему мнению будут прислушиваться. Для того, чтобы улучшить материальное положение, необходимо будет проявить активность и деловую хватку, чего вам не занимать.

ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь к тому, что от вас в предстоящий период потребуется максимум усилий для достижения задуманного. При этом рассчитывать на поддержку окружающих не приходится. Больше внимания уделите детям — они в нем очень нуждаются.

РЫБЫ. Стоит умерить собственные амбиции, если хотите, чтобы мечты воплотились в жизнь. Добиваться желаемого следует постепенно, действуя осторожно и аккуратно. Только при таком раскладе не наживете себе врагов и сохраните собственные нервы.

Ранее астрологи рассказали, что в 2019 все будет намного проще для пяти знаков Зодиака, так что они могут вздохнуть с облегчением.