Заменившая певицу TAYANNA участница Нацотбора собралась с концертами в РФ

Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, планирует дать концерты в РФ в апреле.

Исполнительница MARUV, которая в последний момент заменила певицу TAYANNA в списке участников Нацотбора на Евровидение, анонсировала свои выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

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Соответствующая информация обнародована в официальном аккаунте MARUV в Instagram.

Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, планирует дать концерты в РФ в апреле. В анонсах указана информация, что 6 апреля она выйдет на сцену московского концертного зала "Известия Hall", а 12 апреля споет в Санкт-Петербурге в КЦ "Аврора".

Как сообщал УНИАН, за несколько часов до жеребьевки порядка выхода на сцену певица TAYANNA сделала официальное заявление и отказалась от участия в Нацотборе на "Евровидение 2019". Артистка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что сейчас намерена сконцентрироваться на записи нового альбома и подготовке к сольному концерту.

Вместо нее в списке оказалась певица MARUV (Анна Корсун).