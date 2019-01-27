"Огонь": Настя Каменских променяла стиль собачки на позу наездницы (фото)
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото.
Снимок опубликован в Instagram артистки.
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«Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать», - прокомментировала свое новое фото певица.
Поклонники в восторге от снимка, ведь на нем Настя Каменских демонстрирует естественную красоту.
«Настя ты супер, пока есть что показывать показывай», «Настя! Выглядишь просто супер! Так держать», «Шикарна», "Огонь", - высказались поклонники.
Однако, были и такие, кому пришлась не по душе пятая точка певицы.
«Настенька, не надо. И так видно, что тебе не идет. Ты ж суперзвезда… Ну, сама поняла, большая ж*па», - написала завистница.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.