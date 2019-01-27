"Огонь": Настя Каменских променяла стиль собачки на позу наездницы (фото)

Не всем пришлась по вкусу пятая точка певицы.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото.

Снимок опубликован в Instagram артистки.

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«Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать», - прокомментировала свое новое фото певица.

Поклонники в восторге от снимка, ведь на нем Настя Каменских демонстрирует естественную красоту.

«Настя ты супер, пока есть что показывать показывай», «Настя! Выглядишь просто супер! Так держать», «Шикарна», "Огонь", - высказались поклонники.

Однако, были и такие, кому пришлась не по душе пятая точка певицы.

«Настенька, не надо. И так видно, что тебе не идет. Ты ж суперзвезда… Ну, сама поняла, большая ж*па», - написала завистница.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.