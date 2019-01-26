Лобода "засветила" грудь в блестящем платье с экстремальным декольте (фото, видео)
14:15, 26 января 2019Общество
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Фото собрало более 60 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Лобода засветила грудь в блестящем платье / фото Instagram Светлана Лобода
Опальная украинская певица Светлана Лобода вновь впечатлила сеть откровенным нарядом.
В своем Instagram певица опубликовала фото в блестящем концертном платье, которое едва прикрывает грудь.
Фото собрало более 60 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
"Красотка", "Богиня", "Шикарная", "Как всегда стильная", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, Лобода взбудоражила сеть откровенным нарядом.
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