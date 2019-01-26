Лобода "засветила" грудь в блестящем платье с экстремальным декольте (фото, видео)

Фото собрало более 60 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Опальная украинская певица Светлана Лобода вновь впечатлила сеть откровенным нарядом. В своем Instagram певица опубликовала фото в блестящем концертном платье, которое едва прикрывает грудь. Фото собрало более 60 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. "Красотка", "Богиня", "Шикарная", "Как всегда стильная", - пишут в комментариях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 26 Янв 2019 в 12:08 PST Как сообщал УНИАН, Лобода взбудоражила сеть откровенным нарядом.

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