Надя Дорофеева вновь удивила фанатов резкой сменой имиджа (фото)

Певица предстала в образе платиновой блондинки.

В последнее время солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто удивляет сменой имиджа.

На этот раз певица предстала в образе платиновой блондинки с каре. Фото Надя опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

"Почему бы и нет?", - подписала снимок певица.

Подписчики тут же начали гадать, действительно ли Дорофеева покрасилась или это просто парик, как уже было ранее. Многим новый образ понравился, однако нашлись и те, кто не оценил новый цвет волос Дорофеевой.

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"Надеюсь, это парик", "Тебе так идёт! Никогда бы не подумала", "Ты блондинка?", "Если честно, то ужас, лучше верни как было", "Красивый парик", "Как непривычно", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала фото с мелкими афрокудряшками.