Надя Дорофеева вновь удивила фанатов резкой сменой имиджа (фото)
09:22, 26 января 2019Общество
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Певица предстала в образе платиновой блондинки.
Надя Дорофеева удивила фанатов новым цветом волос / скриншот
В последнее время солистка украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто удивляет сменой имиджа.
На этот раз певица предстала в образе платиновой блондинки с каре. Фото Надя опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
"Почему бы и нет?", - подписала снимок певица.
Подписчики тут же начали гадать, действительно ли Дорофеева покрасилась или это просто парик, как уже было ранее. Многим новый образ понравился, однако нашлись и те, кто не оценил новый цвет волос Дорофеевой.
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"Надеюсь, это парик", "Тебе так идёт! Никогда бы не подумала", "Ты блондинка?", "Если честно, то ужас, лучше верни как было", "Красивый парик", "Как непривычно", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала фото с мелкими афрокудряшками.
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