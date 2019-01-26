Под Киевом жестоко избили директора известной украинской певицы (фото)

Мужчину выманили за город.

Сегодня певица Оля Цибульская в своем Instagram рассказала о жестоком нападении, которое было совершено на ее директора Александра.

На Александра напали в среду, 23 января. Мужчину выманили за город, в Борисполь. Об этом пишет ТСН.

"Его пытались вызвать на личную встречу еще неделю назад. Под предлогом концерта, на который хотят пригласить выступить Олю. В то время Саша находился в отпуске в Карпатах и физически не мог присутствовать на переговорах. С ним постоянно держали контакт и потребовали встречи, как только он вернулся в Киев. Девушка по телефону представилась менеджером мебельной компании, попросила выехать за город, в Борисполь", - рассказала нам представитель Оли Цибульской.

На месте Александра попросили выйти из машины и без причин, внезапно начали бить.

"Без вопросов и объяснений на директора Оли набросились двое крупных мужчин, жестоко избивали поочередно в течение 15 минут. После оставили истекать кровью и ровно так же, молча, исчезли", - поделились в пресс-службе певицы.

Александру удалось как-то добраться до автомобиля и вызвать скорую. Мужчину забрали в больницу и оказали первую помощь.

"От имени Александра было написано заявление в Бориспольское отделение полиции. Больше суток директор Цибульской отходил от полученных травм и пережитого шока, команда ожидала, что полиция отреагирует на инцидент. Этого не произошло", - добавила представитель Цибульской.

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В пресс-службе отмечают, что ни у Оли Цибульской, ни у ее директора никогда не было никаких конфликтов или ссор, которые бы могли спровоцировать этот инцидент

"Мы ни разу не переходили никому дорогу и находимся в полном шоке от произошедшего. Если на это не обратить максимальное внимание сейчас – опасность грозит каждому артисту украинского шоу-бизнеса. Нам нужно четко понимать, кто эти люди, чего они хотят и остановятся ли перед чем-то ради достижения своей криминальной цели", - говорят в пресс-службе Цибульской.

Сам директор Оли Цибульской человек не публичный, поэтому фамилии называть не хочет. Однако обнародовать эту историю решил ради того, чтобы защитить лично Олю и предупредить коллег-артистов о реальной опасности.

"Я делаю это не только для себя или ради Саши, с которым приключилась эта история, я уверена, что люди, которые не делают ничего плохого и честно работают, должны спокойно ходить по улицам и не волноваться за свою жизнь", - прокомментировала сама Оля Цибульская.