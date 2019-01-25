"Большинство людей такой жизни и во сне не увидят": Леся Никитюк вызвала споры пафосным фото с отдыха

Скандальная участница "Танцев со звездами" поделилась с поклонниками очередным фото с отдыха на Мальдивах.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу “Танцы со звездами” Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередным фото с отдыха на Мальдивах.

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Снимок Леся опубликовала на личной странице в Instagram. На нем видно, что ведущей принесли множество тропических фруктов, свежих овощей и морепродуктов.

Пользователей сети возмутила новая публикация Никитюк. “Леся, переборщила, большинство людей такого в жизни и во сне не увидят, а ты ... Перестанешь быть народной любимицей, подумай!”, - написал один из пользователей сети.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах.