Потап рассказал, как Каменских со своим хитом покоряет США

Настя Каменских побывала на радиостанциях и каналах, где презентовала зажигательную композицию Peligroso.

Настя Каменских после отдыха в Мексике отправилась в США. Сопровождал артистку в поездке Потап.

Читайте такжеКаменских блеснула коротким платьем на американском шоу (фото)

На странице в Instagram продюсер поделился подробностями путешествия. Настя побывала на радиостанциях и каналах, где презентовала зажигательную композицию Peligroso. Испанский хит попал в мировой чарт самого авторитетного музыкального издания Billboard.

"Второй тур промо Peligroso завершился. За это время мы побывали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Провиденсе, Коннектикуте и многих других городах. NK записала три новые песен на Кали (одна из них - мега-хит). Спасибо всем, кто поддержал нас. Теперь время возвращаться в Украину. "Голос страны" ждет меня", - подписал кадр из Нью-Йорка Алексей Потапенко.