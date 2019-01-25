Подконтрольный Кремлю "суд" в Керчи отказался досрочно освободить Балуха

Защита еще в ноябре подала ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Подконтрольный Кремлю "суд" в Керчи отказался освободить украинского политического заключенного Владимира Балуха.

Об этом говорится в сообщении на сайте Крымской правозащитной группы.

"Судья Керченского городского суда Александр Ковалев 25 января отказал в удовлетворении ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении", - заявили правозащитники.

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На суд в Керчь приехали активисты из других регионов Крыма, чтобы поддержать политзаключенного.

"Представители керченской колонии заявили, что администрация не поддерживает условно-досрочное освобождение Балуха, ссылаясь на то, что он находится в колонии менее 6 месяцев, и за этот период его личность мало изучена", - говорится в сообщении.

"Прокурор выступил против условно-досрочного освобождения Владимира, поскольку за время его пребывания в СИЗО зафиксировано 51 нарушение, и он находится на 3 видах профилактического учета, в том числе как "склонный к нападению на представителей правоохранительных органов", - добавили правозащитники.

Отмечается, что "время пребывания Балуха в СИЗО не должно было быть предметом рассмотрения в этом суде, поскольку речь шла о его пребывании в колонии".

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"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении украинского активиста изначально было запланировано на 9 января, но судья перенес его, поскольку Балуху сообщили о заседании за 12 дней, а должны были уведомить за 14 дней", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривень) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.