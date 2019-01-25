KAZKA рассекретила название песни для Нацотбора на Евровидение-2019

На странице коллектива в Instagram появился пост, в котором музыканты раскрыли название конкурсной композиции.

Группа KAZKA рассказала, как называется песня, с которой она будет бороться за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

На странице коллектива в Instagram появился пост, в котором музыканты раскрыли название конкурсной композиции.

"Мы знаем, что вы с нетерпением ждете премьеры нашей конкурсной песни. Подольем масла в огонь! Ваши предположения, о чем песня APART?", - сказано в сообщении.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию. Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.