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"Горячая штучка!": прелести Ани Лорак взбудоражили сеть (фото)

19:12, 25 января 2019
Общество
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Ани Лорак &quot;засветила&quot; грудь / фото instagram.com/anilorak

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На опубликованных в Instagram фото артистка появилась в эффектных образах. Первый - в белом купальнике, подчеркивающем ее пышную грудь и подтянутый живот, и солнцезащитных очках. 

Напомним, что точно в таком же наряде Ани Лорак снималась в клипе "Сумасшедшая". Тогда ее раскритиковали за слишком откровенный лук.

фото instagram.com/stories/anilorak

Второй образ - боди, поверх которого она надела сетчатое платье-накидку. Здесь можно увидеть пышную грудь и шикарную фигуру певицы.

фото instagram.com/anilorak

Такими кадрами Ани Лорак приятно удивила подписчиков. "Супер", "Красивая женщина!", "Прекрасна!", "Развод на пользу", "Безумно красивая", "Горячая штучка!", - пишут в комментариях.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.

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Теги: #фото#Ани Лорак