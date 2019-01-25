"Горячая штучка!": прелести Ани Лорак взбудоражили сеть (фото)

На фото видно пышную грудь исполнительницы и подтянутую фигуру.

Опальная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, поделилась с фанатами новыми "горячими" снимками.

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На опубликованных в Instagram фото артистка появилась в эффектных образах. Первый - в белом купальнике, подчеркивающем ее пышную грудь и подтянутый живот, и солнцезащитных очках.

Напомним, что точно в таком же наряде Ани Лорак снималась в клипе "Сумасшедшая". Тогда ее раскритиковали за слишком откровенный лук.

Второй образ - боди, поверх которого она надела сетчатое платье-накидку. Здесь можно увидеть пышную грудь и шикарную фигуру певицы.

Такими кадрами Ани Лорак приятно удивила подписчиков. "Супер", "Красивая женщина!", "Прекрасна!", "Развод на пользу", "Безумно красивая", "Горячая штучка!", - пишут в комментариях.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.