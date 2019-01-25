Настя Каменских очаровала сеть романтичным образом и поблагодарила Потапа (фото)

Каменских похвалили за романтичный образ.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото, в этот раз - из аэропорта.

Читайте такжеНастя Каменских покоряет США глубоким декольте (фото)

Снимок опубликован в Instagram артистки. Поклонники в восторге от снимка, ведь на нем Настя Каменских демонстрирует естественную красоту и скромную одежду. Кроме того, восхищения поклонников вызвала прическа певицы.

"Этот месяц был таким крутым и полным приключений! Спасибо всем, кто был со мной, помогал и поддерживал, особенно Потапу", - подписала снимок звезда.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.