Настя Каменских очаровала сеть романтичным образом и поблагодарила Потапа (фото)
12:21, 25 января 2019Общество
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Каменских похвалили за романтичный образ.
Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото, в этот раз - из аэропорта.
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Снимок опубликован в Instagram артистки. Поклонники в восторге от снимка, ведь на нем Настя Каменских демонстрирует естественную красоту и скромную одежду. Кроме того, восхищения поклонников вызвала прическа певицы.
"Этот месяц был таким крутым и полным приключений! Спасибо всем, кто был со мной, помогал и поддерживал, особенно Потапу", - подписала снимок звезда.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.
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