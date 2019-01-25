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Настя Каменских очаровала сеть романтичным образом и поблагодарила Потапа (фото)

12:21, 25 января 2019
Общество
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Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux

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Снимок опубликован в Instagram артистки. Поклонники в восторге от снимка, ведь на нем Настя Каменских демонстрирует естественную красоту и скромную одежду.  Кроме того, восхищения поклонников вызвала прическа певицы.

"Этот месяц был таким крутым и полным приключений! Спасибо всем, кто был со мной, помогал и поддерживал, особенно Потапу", - подписала снимок звезда.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.

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Теги: #фото#Настя Каменских