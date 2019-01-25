Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
09:46, 25 января 2019Общество
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Некоторым поклонникам, судя по комментариям, понравилось фото, а другие посчитали его слишком пошлым.
Седокова показала горячее фото / фото instagram.com/annasedokova
Украинская поп-певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала пикантное фото.
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На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в красном платье с экстремально глубоким декольте.
Многим поклонникам, судя по комментариям, понравилось фото, а другие посчитали его слишком пошлым: "Грудь вываливается", "Очень сексуальная!", "Ходячий секс", "Горячая женщина".
Ранее украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой, показав фото с отдыха в ОАЭ.
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