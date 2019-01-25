Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте

Некоторым поклонникам, судя по комментариям, понравилось фото, а другие посчитали его слишком пошлым.

Украинская поп-певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала пикантное фото.

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На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором она позирует в красном платье с экстремально глубоким декольте.

Многим поклонникам, судя по комментариям, понравилось фото, а другие посчитали его слишком пошлым: "Грудь вываливается", "Очень сексуальная!", "Ходячий секс", "Горячая женщина".

Ранее украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой, показав фото с отдыха в ОАЭ.