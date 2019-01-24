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Настя Каменских покоряет США глубоким декольте (фото)

19:47, 24 января 2019
Общество
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Артистка похвасталась пышной грудью / фото instagram.com/stories/kamenskux

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Новыми достижениями артистка делится на своей странице в Insаtgram. Cудя по хештегам, певица выступала на американском телеканале Univision. 

Для эфира Настя Каменских решила выбрать черное платье с глубоким декольте. Таким луком певица подчеркнула пышную грудь.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.

фото instagram.com/stories/kamenskux

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Теги: #фото#Настя Каменских