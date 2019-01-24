Настя Каменских покоряет США глубоким декольте (фото)
19:47, 24 января 2019Общество
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Для эфира исполнительница выбрала эффектный наряд.
Артистка похвасталась пышной грудью / фото instagram.com/stories/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, покоряет новые вершины - за границей.
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Новыми достижениями артистка делится на своей странице в Insаtgram. Cудя по хештегам, певица выступала на американском телеканале Univision.
Для эфира Настя Каменских решила выбрать черное платье с глубоким декольте. Таким луком певица подчеркнула пышную грудь.
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.
фото instagram.com/stories/kamenskux
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