Настя Каменских покоряет США глубоким декольте (фото)

Для эфира исполнительница выбрала эффектный наряд.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, покоряет новые вершины - за границей.

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Новыми достижениями артистка делится на своей странице в Insаtgram. Cудя по хештегам, певица выступала на американском телеканале Univision.

Для эфира Настя Каменских решила выбрать черное платье с глубоким декольте. Таким луком певица подчеркнула пышную грудь.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в бикини в Мексике.