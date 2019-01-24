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Джамала поделилась фото с сыночком после отдыха на Маврикии

17:18, 24 января 2019
Общество
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Джамала похвасталась живописными снимками с отдыха / Фото: Instagram

Украинская певица Джамала похвасталась с сети фотографиями с отдыха. Джамала со своим супругом Бекиром Сулеймановым сбежали из зимнего Киева на остров Маврикий.

Певица решила не брать с собой маленького сына Эмира-Рахмана и оставила его на попечение любящих бабушек. 

Джамала также поделилась с фолловерами фото, где она обнимает малыша, которому еще не исполнилось и годика. 

Певица также поделилась с фолловерами фото, где она обнимает малыша / Фото: Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах.

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Теги: #Джамала