Джамала поделилась фото с сыночком после отдыха на Маврикии

Певица решила не брать ребенка в другую страну, и оставила его в заботливых руках бабушек.

Украинская певица Джамала похвасталась с сети фотографиями с отдыха. Джамала со своим супругом Бекиром Сулеймановым сбежали из зимнего Киева на остров Маврикий.

Певица решила не брать с собой маленького сына Эмира-Рахмана и оставила его на попечение любящих бабушек.

Джамала также поделилась с фолловерами фото, где она обнимает малыша, которому еще не исполнилось и годика.

Как сообщал УНИАН, ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах.