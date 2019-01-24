Джамала поделилась фото с сыночком после отдыха на Маврикии
17:18, 24 января 2019Общество
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Певица решила не брать ребенка в другую страну, и оставила его в заботливых руках бабушек.
Джамала похвасталась живописными снимками с отдыха / Фото: Instagram
Украинская певица Джамала похвасталась с сети фотографиями с отдыха. Джамала со своим супругом Бекиром Сулеймановым сбежали из зимнего Киева на остров Маврикий.
Певица решила не брать с собой маленького сына Эмира-Рахмана и оставила его на попечение любящих бабушек.
Джамала также поделилась с фолловерами фото, где она обнимает малыша, которому еще не исполнилось и годика.
Певица также поделилась с фолловерами фото, где она обнимает малыша / Фото: Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах.
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