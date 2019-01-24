Взяли Лободу: TAYANNA рассказала, как хотела попасть в группу "Виа Гра"

Певица TAYANNA хотела стать участницей женского трио.

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, хотела стать солисткой популярного женского трио "ВИА Гра".

Читайте также"Это уже уровень Запада": продюсер прокомментировал вчерашнюю "выходку" TAYANNA насчет Нацотбора

Об этом она рассказала в новом выпуске "Караоке на колесах" от "Люкс ФМ". "Я даже ходила на кастинг. Но там взяли Свету Лободу", - призналась певица.

В ходе программы TAYANNA также перепела легендарные хиты Рианны, группы KAZKА, Тины Кароль, Оли Поляковой, Макса Барских и других.

Как сообщал УНИАН, ранее певица отозвала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2019.