Взяли Лободу: TAYANNA рассказала, как хотела попасть в группу "Виа Гра"
15:13, 24 января 2019Общество
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Певица TAYANNA хотела стать участницей женского трио.
Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, хотела стать солисткой популярного женского трио "ВИА Гра".
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Об этом она рассказала в новом выпуске "Караоке на колесах" от "Люкс ФМ". "Я даже ходила на кастинг. Но там взяли Свету Лободу", - призналась певица.
В ходе программы TAYANNA также перепела легендарные хиты Рианны, группы KAZKА, Тины Кароль, Оли Поляковой, Макса Барских и других.
Как сообщал УНИАН, ранее певица отозвала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2019.
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