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Взяли Лободу: TAYANNA рассказала, как хотела попасть в группу "Виа Гра"

15:13, 24 января 2019
Общество
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Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, хотела стать солисткой популярного женского трио "ВИА Гра".

Об этом она рассказала в новом выпуске "Караоке на колесах" от "Люкс ФМ". "Я даже ходила на кастинг. Но там взяли Свету Лободу", - призналась певица.

В ходе программы TAYANNA также перепела легендарные хиты Рианны, группы KAZKА, Тины Кароль, Оли Поляковой, Макса Барских и других.

Как сообщал УНИАН, ранее певица отозвала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2019.

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Теги: #Евровидение#Светлана Лобода