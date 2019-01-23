Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым больше всего повезет в 2019 году

Среди любимчиков года - Лев, Стрелец, Дева, Скорпион, Рыбы.

Астрологи говорят, что в 2019 все будет намного проще для пяти знаков Зодиака, так что они могут вздохнуть с облегчением.

Им будет проще обрести счастье, радость, чувство удовлетворенности и смысл жизни в этом году, пишет SlovoFraza.

Лев. 2019 не будет идеальным для вас, но благодаря своей стойкости и уверенности в себе вы сможете преодолеть любые трудности и будете пожинать плоды своего упорного труда.

Стрелец. Ваше врожденное любопытство принесет вам большой успех в этом году. Ваше бесстрашие позволит вам постоянно находиться в поиске новых возможностей оставить след в этом мире.

Дева. 2019 год будет одним из лучших в вашей жизни. Вы самореализуетесь в эмоциональном и физическом плане, а также найдете время, чтобы укрепить важные для вас отношения. Также вы установите связь и сблизитесь с теми людьми, которые сделают вашу жизнь более ценной. Возможно, вы даже встретите свою половинку в этом году.

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Скорпион. Если вы уже давно находитесь в поисках партнера для крепких и стабильных отношений, то вы будете счастливы узнать, что 2019 — это ваш год. Вам даже не придется долго ждать. Многие представители этого знака встретят свою любовь в начале года. Либо между вами и вашим бывшим партнером заново вспыхнет страсть, либо же вы повстречаете кого-то нового.

Рыбы. Вам также следует выйти из своей зоны комфорта. Любовь появится в вашей жизни словно из ниоткуда, поэтому позвольте вашей тяге к приключениям взять над вами вверх.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью. Это Рыбы, Дева, Рак и Телец.