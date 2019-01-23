"Уши заложило": скандальная Лолита взорвала сеть нецензурным отзывом о концерте Лободы (видео)

Российская певица Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, грязно выругалась после концерта Светланы Лободы в Москве.

Фанаты Светланы Лободы набросились на артистку из-за видео, опубликованном в ее Instagram.

Интересно, что на видео даже не сама певица, а ее подруга и коллега по цеху Лолита Милявская. Так, запрещенная в Украине Лолита грязно выругалась после концерта Лободы в Москве.

Внимание! На видео нецензурная лексика. 18+

"Каждое слово - б... Чему же вы нас учите? Если есть голос, то мозги, видимо, не нужны", - написал один юзер в комментариях.

"Уши заложило от ее слов", - отметила другая поклонница певицы.

"Зачем это выкладывать? Мат сплошной", - обратился к Лободе некий Владислав.

"Без мата сейчас не круто разговаривать?" - поинтересовалась очередная фанатка украинской артистки.

Как сообщал УНИАН, ранее Лолита Милявская в интервью "Крючок TV" заявила, что Крым - Украина. "Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе", - сказала она.