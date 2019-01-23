Скандальная участница "Танцев со звездами" похвасталась своими формами в миниатюрном купальнике (фото)

Леся Никитюк позировала на пляже на фоне бунгало в одном лишь черном миниатюрном купальнике, скромно улыбаясь на камеру.

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