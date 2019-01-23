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Скандальная участница "Танцев со звездами" похвасталась своими формами в миниатюрном купальнике (фото)

16:57, 23 января 2019
Общество
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Конец января телеведущая решила провести на Мальдивах / Фото: Instagram

Знаменитость позировала на пляже на фоне бунгало в одном лишь черном миниатюрном купальнике, скромно улыбаясь на камеру.

Конец января телеведущая решила провести на Мальдивах. О своем прекрасном отдыхе ежедневно рассказывает в своем аккаунте Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитют рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах.

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Теги: #танцы со звездами