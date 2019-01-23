Скандальная участница "Танцев со звездами" похвасталась своими формами в миниатюрном купальнике (фото)
16:57, 23 января 2019Общество
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Леся Никитюк позировала на пляже на фоне бунгало в одном лишь черном миниатюрном купальнике, скромно улыбаясь на камеру.
Конец января телеведущая решила провести на Мальдивах / Фото: Instagram
Украинская телеведущая и бывшая участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк взбудоражила сеть соблазнительным фото.
Знаменитость позировала на пляже на фоне бунгало в одном лишь черном миниатюрном купальнике, скромно улыбаясь на камеру.
Конец января телеведущая решила провести на Мальдивах. О своем прекрасном отдыхе ежедневно рассказывает в своем аккаунте Instagram.
Как сообщал УНИАН, ранее Никитют рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах.
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