Ани Лорак станцевала в ультракоротких шортах (видео)

Лорак часто хвастается фигурой, выбирая откровенные наряды.

Переглянути цей допис в Instagram Интересно, что это будет 😍 . . @anilorak || #анилорак #anilorak Допис, поширений користувачем @ lorkstory 23 Січ 2019 р. о 1:45 PST

Опальная украинская певица Ани Лорак опубликовала видео, на котором она танцует.

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Видео опубликовано в Instagram-stories артистки. В кадре она появилась в белой рубашке с обнаженным животом и в ультракоротких шортах.

Отметим, что Ани Лорак не раз критиковали за нелепые танцы. Многие советовали ей вообще не снимать видео, где она пытается показать свои танцевальные "таланты".

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.