"Пойду к психологу разбираться": Регина Тодоренко взволновала поклонников в Instagram

Ведущая поделилась с подписчиками своими переживаниями.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что на последнем месяце очень переживала за здоровье малыша.

Ребенок не мог принять правильную для родов позу. Тодоренко даже пришлось обратится к остеопату.

Кроме того, ведущая заставила поклонников поволноваться, написав следующее сообщение: "Иногда просто хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретёшь счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда себя". Да, да, а в дополнении с собой все свои задачи, проблемы и хлопоты... Поэтому каждый раз, когда я с чем-то не согласна, сперва начинаю работать над собой и анализировать, почему эта неприятная ситуация случилась именно со мной... Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться".

Как сообщал УНИАН, что Тодоренко родила сына 5 декабря. Отцом мальчика стал российский певец Влад Топалов.