"Пойду к психологу разбираться": Регина Тодоренко взволновала поклонников в Instagram
Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что на последнем месяце очень переживала за здоровье малыша.
Ребенок не мог принять правильную для родов позу. Тодоренко даже пришлось обратится к остеопату.
Кроме того, ведущая заставила поклонников поволноваться, написав следующее сообщение: "Иногда просто хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретёшь счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда себя". Да, да, а в дополнении с собой все свои задачи, проблемы и хлопоты... Поэтому каждый раз, когда я с чем-то не согласна, сперва начинаю работать над собой и анализировать, почему эта неприятная ситуация случилась именно со мной... Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться".
Иногда просто хочется бросить всё и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретёшь счастье 😀, но, как говорит моя мама: «Ты можешь уехать куда угодно и думать , что будешь счастливее , но забываешь , что ты возьмёшь с собой туда СЕБЯ» 🙈Да, да , а в дополнении с собой все свои задачи , проблемы и хлопоты... Поэтому каждый раз, когда я с чем-то несогласна, сперва начинаю работать над собой и анализировать, почему эта неприятная ситуация случилась именно со мной. Часто слышу фразу: «отплати той же монетой» , но мне кажется, что так неправильно. Если кто-то поступает плохо, значит и я должна опуститься до уровня этого человека и тоже поступить плохо???? Нет, уж лучше я буду делать мир добрее. А этому нехорошему человеку вернётся в троекратном размере, но уже не от меня, а от кого-то другого. Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться 🤷🏼♀️(со стороны непредвзятым взглядом наверняка виднее) А вы как относитесь к психологам? Доверяете или нет? Фото - @oleg.avilov Style - @irushairusha #пятницасрегиной #регинатодоренко #регинапутешественница
Как сообщал УНИАН, что Тодоренко родила сына 5 декабря. Отцом мальчика стал российский певец Влад Топалов.