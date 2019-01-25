Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, пожелания, картинки

25 января отмечается Татьянин день. УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с этим праздником.

День Татьяны в 2019 году отмечается в пятницу, 25 января. Святую с таким именем учащиеся в вузах считают своей заступницей и покровительницей.

Татьянин день: история праздника

Согласно преданиям, римскую христианку Татьяну язычники подвергали страшным пыткам, но ее раны на утро заживали. Затем ее решили казнить, отрубив голову мечом.

Мученицу противники христианства убили 25 января, этот день и стал Татьяниным.

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Запреты на День Татьяны

Не забывайте, что в Татьянин день нельзя ссориться, особенно с родственниками. Этот праздник необходимо провести с хорошим настроением и в приятной атмосфере.

Ни в коем случае нельзя, чтобы в День Татьяны в доме было грязно – этим можно навлечь беду. Но и заниматься уборкой в этот праздник нельзя – это нужно сделать накануне.

Также в этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе у человека, который это сделает, произойдет несчастье.

В этот праздник принято поздравлять своих коллег, подруг, родственников и знакомых с таким именем.

Лучшие поздравления с Татьяниным днем в стихах, смс и картинках

***

В День Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Есть у меня лучшая в мире подружка,

Именем классным зовется – Танюшка!

Сегодня ее от души поздравляю –

И счастья без меры душевно желаю!

***

Ти не Даша, не Світлана,

І не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ти найкраща - ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

Танюша, моя милая Татьяна,

День ангела сегодня у тебя!

Всегда будь весела, бодра, румяна,

Шагай вперед, улыбки не тая!

Пусть ангел твой от зла оберегает,

От бед, печалей и от всех ошибок.

Пусть лишь добро и благость посылает

И дарит счастье, радость и улыбку!

***

Ти... Т.А.Н.Я.

Терпляча

Ангелоподібна

Незвичайна

Яскрава

Шкода, що так мало букв, я міг би продовжувати й продовжувати! Зі святом тебе!

***

Татьяна, Таня, Танечка!

Сегодня твой денек.

Ты умница, красавица,

Наш яркий огонек.

Живи, Танюша, весело.

С улыбкой день встречай,

Здоровой будь и бодрою,

Гостей зови на чай.

Татьяна-именинница,

Счастливой самой будь,

Ты наше все, ты звездочка,

И в этом жизни суть!

***

Мою Тетяну білосніжку

Цілую нині ніжно в щічку.

Нехай здійсняться всі бажання

Мої найкращі привітання!

***

День чудесный, светлый, зимний

Для Татьяны – именинный!

Будь счастливой, дорогая,

Жизни радуйся, родная!

***

Грациозная, красивая,

Не найти в тебе изъяна,

Очень добрая, душевная

Ведь не даром ты — Татьяна!

Поздравляю с именинами

Пусть мечты все исполняются

И лишь добрые события

На пути твоем встречаются.

***

В Татьянин день ее попросим,

Чтоб стало счастье частым гостем,

Чтобы уют домашних стен

Был мил и радостен нам всем.

Чтоб вся семья, как прежде, в сборе,

Чтоб отступило злое горе,

Чтобы любовь и доброта,

И душ сердечных красота.

***

С именинами, Татьяна!

Пожелать хочу тепла,

Чтоб святая неустанно

Тебя, Таня, берегла,

Чтоб твое сердечко пело

От любви и доброты,

Чтоб все то, чего хотелось,

Получала в жизни ты.

Будь здорова, и пусть рядом

Будут верные друзья.

Счастья ярким звездопадом

Пусть осыплет Бог тебя.

Поздравления с Днем Татьяны в прозе и картинках

***

Танюша, желаю тебе искреннего счастья, беспрепятственного исполнения всех твоих желаний, взаимной любви и неземного счастья!

***

Татьяна, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила — осуществляется. А здоровье и душевный покой остаются главными спутниками твоего хорошего настроения!

***

Желаю в День Татьяны большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

***

В День Татьяны хочу пожелать тебе идти по жизни с бравыми силами, отзывчивостью сердца и добротой души, совершая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко.