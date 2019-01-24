Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой

Галкин вызвал споры в сети из-за фото Пугачевой с Лободой.

Российский телеведущий, юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин остался под впечатлением от выступления опальной украинской артистки Светланы Лободы.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram и опубликовал фото, на котором запечатлен с Пугачевой, Лободой и ее старшей дочерью Евой.

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"Света с дочкой Евой, я и Алла после невероятного концерта Лободы. Это одно из лучших эстрадных шоу, что я видел за последние десять лет, по самому главному для меня показателю – гармонии между артистом и представлением. Это шоу "сидит" на Светлане как идеально сшитое платье. Нет ничего лишнего. Это было вкусно, сексуально, музыкально и очень драйвово", – рассыпался в комплиментах муж Примадонны.

"Алла, вы - красотка", "Невероятная Алла Борисовна!", "Какая природная красота у Аллы, нет такой больше", "Алла так выигрышно смотрится на фоне Лободы!", "Лободе до Аллочки и ее шоу, как до Луны", - пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви. На снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.