"Это уже уровень Запада": продюсер прокомментировал вчерашнюю "выходку" TAYANNA насчет Нацотбора

Эксперт считает, что такой ход мог спланировать менеджмент TAYANNA.

"Выходка" TAYANNA может быть эмоциональной случайностью, стечением обстоятельств. Однако вместе с этим резкое желание артистки покинуть Нацотбор напоминает хорошо продуманный, гениальный ход ее менеджмента.

Так в беседе с изданием «Обозреватель» украинский продюсер Денис Путинцев прокомментировал новость о внезапном решении певицы TAYANNA (Татьяны Решетняк) выйти из списка претендентов на участие в Евровидении-2019. Ее заменили исполнительницей MARUV.

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"Сразу хочу подчеркнуть, все, что я сейчас скажу, не несет негативный оттенок. Только зависть, причем черная, если все это продуманный ход. Я допускаю момент, что это была некая финальная "выходка" артистки, ведь менеджмент, в частности Михаил Ясинский, говорил в своем интервью, что Таня была против Евровидения в этом году. И я понимаю почему. Да и вы, наверное, понимаете. Участвовать в третий раз, и с учетом списка участников оказаться даже не в лидирующих позициях, наверное, было бы уже не смешно", - указал Путинцев.

"Могу предположить, что это реально было определенное эмоциональное желание артистки, но я очень хочу верить, что это был именно продуманный ход со стороны менеджмента, - добавил он. - И если это так, то это гениально. Я аплодирую и завидую черной завистью" .

По мнению продюсера, певица вряд ли просто передумала участвовать в Нацотборе за несколько часов до жеребьевки, когда к событию было приковано внимание прессы и поклонников.

"Что было бы, если бы TAYANNA объявила, что идет на Евровидение, а за день-два передумала? Ну поговорили бы, пошумели бы... а что происходит сейчас? Об этом говорят все, и вот вы мне звоните, чтобы я тоже об этом поговорил. Просто гениально", - продолжил Путинцев.

При этом Путинцев согласился, что ход могли спланировать не только для пиара TAYANNA.

"Если предположить, что это договорняк и с продюсерским составом Евровидение, и с менеджментом TAYANNA, и с менеджментом MARUV, то это еще более гениально! Выигрывают все: о TAYANNA говорят, MARUV получает дополнительный промоушн, а для Евровидения это еще один острый момент, который также будут обсуждать", - пояснил он.

"Но не будем вам делать предположения, а будем лучше говорить в позитивном ключе: даже если это и договорняк, то это очень красиво, - сказал продюсер. - Это уже уровень западного шоу-бизнеса. И я этому очень рад".