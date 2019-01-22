Светлана Лобода показала "голые" снимки во время концерта в РФ
20:14, 22 января 2019Общество
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Лобода не разочаровала влиятельных гостей и поклонников.
Светлана Лобода удивила зрителей голыми фото / фото предоставлено Cosmo.ru пресс-службой Лободы
В московском Crocus City Hall прошел концерт опальной украинской певицы Светланы Лободы, поразивший зрителей яркими и эффектными номерами.
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Не обошлось и без пикантных моментов. Артистка продемонстрировала откровенные снимки, на которых она закрывает обнаженную грудь руками, передает StarHit.
Поддержать Лободу на концерте пришли звезды российской эстрады: Алла Пугачева, назвавшая шоу Лободы "номером один", Максим Галкин, Николай Басков, Любовь Успенская, Альбина Джанабаева, Сергей Лазарев, недавно вернувшийся из Майами, и многие другие.
Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода показала фото, на котором она вся в синяках и ссадинах.
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