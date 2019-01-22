Избитого Dzidzio выписали из больницы

Артист поблагодарил врачей и поклонников за поддержку и рассказал, что написал новые песни.

Певца Михаила Хому (Dzidzio), на которого накануне Нового года совершили нападение, выписали из больницы.

Об этом певец рассказал в своем аккаунте в Instagram.

"Хочу вам порадоваться и рассказать, сегодня, во вторник, меня выписывают из больницы", - рассказал Хома.

Он поблагодарил врачей и поклонников за поддержку и рассказал, что написал новые песни.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря в Киеве на Dzidzio совершили нападение. После этого злоумышленники скрылись. Полиция ввела план "Перехват", и позже обнаружила одну из машин, на которых скрылись нападавшие.

Следователи квалифицировали инцидент по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения). Певец связывает нападение с бывшим участником коллектива Олегом Турком (Лесик) и Михаилом Мишковим, которому он продал свою долю в группе.

В избиении певца полиция подозревает двух иностранцев.