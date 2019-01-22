"Зарплаты хватит на 16 минут": скандальная участница "Танцев со звездами" рассказала украинцам о стоимости отдыха на Мальдивах

Поклонники восхитились фигурой и ярким купальником ведущей и поблагодарили ее за позитивные фото и хорошее настроение.

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась отдыхать на солнечные и райские Мальдивы, похвастилась в сети яркими фото, а также иронично рассказала о стоимости отдыха на островах.

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На своей странице в Instagram звезда поделилась красочными фото на пляже. На снимках Леся позирует в розовом купальнике с черной вышивкой.

"3-й райский день на Мальдивах! Наслаждаюсь цветами ...и жареным тунцом) Самый популярный вопрос в комментариях - а сколько стоит удовольствие отдыхать на Мальдивах? Среднестатистическому украинцу зарплаты хватит на 16 минут и 35 секунд, это если без трансфера. Так что, девушки, лучше трясти кавалеров. Ну а меня пригласили посетить 3 самых новых и очень красивых отелей на Мальдивах! Так что пишите свои вопросы, смотрите сторис, радуйтесь за меня", - с юмором прокомментировала Никитюк.

Поклонники восхитились фигурой и ярким купальником ведущей и поблагодарили ее за позитивные фото и хорошее настроение.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк и ее партнер по танцам Максим Ежов стали героями обложки мужского глянца.