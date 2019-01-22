Евровидение 2019: стал известен порядок выступления участников на нацотборе

В первом эфире за право представить Украину на международном конкурсе первым выступит The Hypnotunez.

Сегодня, 22 января, была проведена жеребьевка, во время которой определился порядок выступлений на нацотборе на Евровидение 2019.

Так стало известно, какого числа и под каким номером за право представлять Украину в Израиле на международной музыкальной первенстве поборются 16 исполнителей.

9 февраля

1. The Hypnotunez

2. LETAY

3. VERA KEKELIA

4. ЦеШо

5. YUKO

6. MARUV

7. Brunettes Shoot Blondes

8. BAHROMA

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16 февраля

1. Ivan NAVI

2. ANNA MARIA

3. KAZKA

4. КiRA MAZUR

5. LAUD

6. KHAYAT

7. Braii

8. Freedom jazz

Финал нацотбора состоится 23 февраля. Сам же конкурс "Евровидение" в этом году будет принимать Тель-Авив, Израиль.

Ранее сообщалось, что TAYANNA больше не будет принимать участия в нацотборе на Евровидение.