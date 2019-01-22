Жуткое ДТП в Харькове: врач-нарколог по делу Зайцевой пришла в суд (онлайн-трансляция)

Суд неоднократно вызывал Федирко для допроса, но она не появлялась.

Во вторник, 22 января, началось заседание по делу об аварии на Сумской в Харькове.

В суде должны допросить специалистов, которые проводили экспертизу состояния Елены Зайцевой. Трансляцию ведет UA: Харьков. Об этом ходатайствовала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Кроме того, в суд явилась врач-нарколог Елена Федирко. Суд неоднократно вызывал ее для допроса, но она не появлялась. Также сегодня в суде должны свидетельствовать потерпевшие Игорь и Оксана Берченко.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.