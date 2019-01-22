Ани Лорак взбудоражила фанатов новым фото

Некоторые раскритиковали певицу и обвинили в использовании ботокса.

Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, поделилась с фанатами новым селфи.

На фото Ани Лорак в Instagram певица показала фото в уютном наряде - рубашке и футболке. Фанаты оценили новое фото Лорак. Некоторые раскритиковали певицу и обвинили в использовании ботокса.

"Какая же вы красивая!Набрались сил в Майами-это прекрасно", "Чаще уезжайте с мужем в другое место и страну на отдых", "Красавица", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак шокировала сеть сменой имиджа.