Ани Лорак взбудоражила фанатов новым фото
13:44, 22 января 2019Общество
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Некоторые раскритиковали певицу и обвинили в использовании ботокса.
Новое фото Лорак встревожило сеть / фото instagram.com/anilorak/
Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, поделилась с фанатами новым селфи.
На фото Ани Лорак в Instagram певица показала фото в уютном наряде - рубашке и футболке. Фанаты оценили новое фото Лорак. Некоторые раскритиковали певицу и обвинили в использовании ботокса.
"Какая же вы красивая!Набрались сил в Майами-это прекрасно", "Чаще уезжайте с мужем в другое место и страну на отдых", "Красавица", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак шокировала сеть сменой имиджа.
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