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Ани Лорак взбудоражила фанатов новым фото

13:44, 22 января 2019
Общество
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Новое фото Лорак встревожило сеть / фото instagram.com/anilorak/

На фото Ани Лорак в Instagram певица показала фото в уютном наряде - рубашке и футболке. Фанаты оценили новое фото Лорак. Некоторые раскритиковали певицу и обвинили в использовании ботокса.

#shooting

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"Какая же вы красивая!Набрались сил в Майами-это прекрасно", "Чаще уезжайте с мужем в другое место и страну на отдых", "Красавица", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак шокировала сеть сменой имиджа.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак