"Я говорю нет, хватит": TAYANNA больше не будет участвовать в нацотборе на Евровидение

Певица TAYANNA на нацотборах на Евровидение два раза подряд занимала второе место.

Певица TAYANNA заявила, что больше не будет принимать участия в национальном отборе на Евровидение.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСМИ назвали участника «Евровидения-2019» от России

«Вчера вечером я приняла очень непростое, но осознанное для себя решение. Больше я не буду принимать участие в Национальном отборе на Евровидение. Верю, что так будет лучше для всех. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с уважением и пониманием», – написала она.

Она объяснила, что хочет сконцентрироваться на творческой деятельности по записи нового альбома и подготовке к сольному концерту.

«Со временем, я все же поняла, что главное соревнование в жизни творческого человека – это соревнование с собой. Получить победу в нем можно только при одном условии – быть искренним с собой и иметь силу принимать непростые решения. Я уважаю и люблю всю нашу команду, которая верит в меня и все это время делала все, чтобы мы достигли этой амбициозной цели. Но я говорю Нет. Хватит. Сейчас я погружаюсь в то, что меня действительно увлекает - запись нового альбома и подготовка к сольному концерту», – отметила певица.

«Я уверена, что найдутся артисты, которые не попали в перечень участников, но которым билет в Израиль нужнее, чем мне», – добавила она.

Певица TAYANNA на нацотборе на Евровидение два раза подряд занимала второе место. В 2017 году она уступила группы O. Torvald, а в 2018 – певцу Melovin.