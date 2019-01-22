Сбежавшая в Россию экс-"виагра" показала откровенное фото ягодиц

Популярная певица Анна Седокова сейчас проводит время с детьми.

Опальная украинская певица Анна Седокова поделилась в сети откровенным снимком с отдыха в солнечных Эмиратах.

Популярная певица Анна Седокова сейчас проводит время с детьми.

Звезда выкладывает много фото в купальнике в своем Instagram, демонстрируя идеальные формы и шутя про фотошоп.

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Также артистка призывает своих подписчиков не копаться в себе, ноя о недостатках, а идти и исправлять все, что не устраивает во внешнем виде, - в спортзал, к косметологу или даже к психологу.

Седокова уверяет, что так она делает и сама. По крайней мере в спортзал артистка точно ходит часто. У 36-летней мамы трех детей великолепный вид в купальнике и она не стесняется публиковать соблазнительные ягодицы в бикини.