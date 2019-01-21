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Украинский музыкант выступил в легендарном голландском шоу (видео)

16:20, 21 января 2019
Общество
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Он стал первым украинским исполнителем, которого пригласили к участию в программе, сообщил Karabas.live.

Журналисты шоу попросили певца спеть именно песню на украинском языке, хотя в его репертуаре есть и англоязычные песни.

Программа 2 Meter Sessions основана в 1987 году. В эфир культового шоу Саша попал после участия в шоу Eurosonic Noorderslag в городе Гронинген, где присутствовало около 4 тыс. самых влиятельных экспертов музыкальной индустрии.

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Теги: #украинские артисты