Украинский музыкант выступил в легендарном голландском шоу (видео)
16:20, 21 января 2019Общество
195 0
Программа 2 Meter Sessions основана в 1987 году.
Украинский музыкант Sasha Boole выступил в легендарной голландской программе 2 Meter Sessions.
Читайте также"Голос страны 9": известный певец сменил имя и "развернул" все четыре судейских кресла (видео)
Он стал первым украинским исполнителем, которого пригласили к участию в программе, сообщил Karabas.live.
Журналисты шоу попросили певца спеть именно песню на украинском языке, хотя в его репертуаре есть и англоязычные песни.
Программа 2 Meter Sessions основана в 1987 году. В эфир культового шоу Саша попал после участия в шоу Eurosonic Noorderslag в городе Гронинген, где присутствовало около 4 тыс. самых влиятельных экспертов музыкальной индустрии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter