"Путешественница со стажем": скандальная участница "Танцев со звездами" улетела на Мальдивы (фото)

Судя по геолокации и сторис Никитюк сначала путешествие с прилетела в Мале, а потом уже она поделилась эмоциями из шикарного отеля.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram рассказала своим подписчикам, что мечты сбываются. С заснеженных украинских гор она отправилась на солнечные Мальдивы.

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Судя по геолокации и сторис Никитюк сначала путешествие с прилетела в Мале, а потом уже она поделилась эмоциями из шикарного отеля Carpe Diem Beach Resort & Spa.

Как рассказала звезда, это самый новый отель на Мальдивах. Ему всего месяц, а Леся чувствует себя здесь первооткрывателем.

После заселения Леся отправилась на прогулку по окрестностям отеля и на его фоне похвасталась роскошной фигурой в эффектном мини-платье на фоне красивого заката.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк и ее партнер по танцам Максим Ежов стали героями обложки мужского глянца.