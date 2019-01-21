Тина Кароль появилась на шоу в платье с "опасным" декольте (фото)
Популярная украинская певица Тина Кароль покорила зрителей "Голоса країни" изысканным нарядом. Артистка принимает участие в шоу в качестве тренера.
Читайте такжеТина Кароль в обтягивающем наряде взволновала сеть (фото)
Фотографии и видео со звездой появились на официальной странице и в фан-группах Кароль в Instagram. Все обратили внимание на смелое декольте певицы, приоткрывающее пышную грудь исполнительницы.
"Красотка", "Опять в ночнушке", "Тина, вы потрясающая!", "Просто бомба", - пишут в комментариях под снимком на странице Тины Кароль.
Я завжди прислухаюся до свого підопічного, звертаючи увагу на його кращі якості, вiдкриваю його, як особистiсть, знаходжу в чому його унiкальнiсть! Важливо, щоб тренер дозволяв учаснику співати ту пісню, яка близька його думкам, його свiтогляду! Моя команда буде сповнена лідерів, творчих особистостей та людей, які не бояться експериментувати та кидати собі виклики. @goloskrainy_official 9 сезон на @1plus1_ua #голоскраїни #тинакароль #tinakarol
Как сообщалось, украинский певец Владимир Ткаченко решил начать новый этап в вокальной карьере. Артист сменил имя на Дэвид Аксельрод, с которым выступил на шоу "Голос страны 9".