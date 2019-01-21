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Тина Кароль появилась на шоу в платье с "опасным" декольте (фото)

15:24, 21 января 2019
Общество
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Тина Кароль покорила зрителей &#039;&#039;Голоса країни&#039;&#039; пышной грудью / фото instagram.com/_fantina

Популярная украинская певица Тина Кароль покорила зрителей "Голоса країни" изысканным нарядом. Артистка принимает участие в шоу в качестве тренера.

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Фотографии и видео со звездой появились на официальной странице и в фан-группах Кароль в Instagram. Все обратили внимание на смелое декольте певицы, приоткрывающее пышную грудь исполнительницы.

"Красотка", "Опять в ночнушке", "Тина, вы потрясающая!", "Просто бомба", - пишут в комментариях под снимком на странице Тины Кароль.

Как сообщалось, украинский певец Владимир Ткаченко решил начать новый этап в вокальной карьере. Артист сменил имя на Дэвид Аксельрод, с которым выступил на шоу "Голос страны 9".

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Теги: #фото#Тина Кароль