"Голос страны 9": известный певец сменил имя и "развернул" все четыре судейских кресла (видео)

На днях стало известно, что Владимир Ткаченко вернется на талант-шоу "Голос страны".

Украинский певец Владимир Ткаченко решил начать новый этап в вокальной карьере. Артист сменил имя на Дэвид Аксельрод, с которым выступил на шоу "Голос страны 9".

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На днях стало известно, что Владимир Ткаченко вернется на талант-шоу. Артист выбрал "Голос страны 9", так как убежден, что это самый короткий путь к миллионной аудитории. Однако начать новый этап в своей жизни он решил с другим именем - Дэвид Аксельрод.

Для Дэвида Аксельрода, который имеет больше 15 лет вокального опыта, выход на сцену "Голос страны 9" был очень уверенным. Артист "развернул" все четыре судейских кресла и заставил тренеров побороться за него.

В конце концов, слова Тины Кароль были наиболее убедительными для певца, поэтому он присоединился к команде поп-дивы.