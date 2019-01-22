День соборности – лучшие поздравления со 100-летием Акта злуки

22 января 1919 года на Софийской площади было провозглашено объединение УНР и ЗУНР.

Украина в этом году отмечает 100-летие со Дня соборности. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года - 22 января, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. УНИАН предлагает вам выбрать самые лучшие поздравления с этим историческим украинским праздником.

День соборности в истории

Акт злуки воссоединил Приднепровскую Украину, которая вышла из Российской империи, и Западную Украину, которая вышла из Австро-Венгерской империи. Так как в руководстве страны общности тогда не было, Акт злуки стал больше символическим знаком стремления к единству. 22 января 1919 года на Софийской площади было провозглашено объединение УНР и ЗУНР.

В Украине День соборности начали праздновать ровно 20 лет назад, согласно указу президента Украины «О Дне соборности Украины» от 21 января 1999 года. Праздник устанавливался «...учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства...». В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялась 22 января 1918 г. - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Значение Акта злуки УНР и ЗУНР.

Акт злуки опирался на извечную мечту украинского народа о независимом, соборном национальном государстве. Он стал могущественным проявлением воли украинцев к этнической и территориальной консолидации, свидетельством о становлении нации, а идея соборности украинских земель получила государственный статус. Объединение имело и практический аспект, ведь оба государства нуждались в концентрации вооруженных сил и взаимной помощи для защиты своих территорий.

Объединение УНР и ЗУНР стало моделью цивилизованного и демократического соединения территорий в едином суверенном государстве. Консолидация базировалась на таких принципах, как историческое самосознание общности, идеалы свободы и независимости, добровольное волеизъявление, опора на собственные политические и материальные ресурсы.

Поздравления с Днем соборности в стихах

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

Нам сестричка нині розказала,

Що колись давно (я добре знаю) —

У зимовий ранок засіяло

Сонце волі у моєму Краю.

Вийшли люди на майдан Софії,

Де колись лунала княжа слава

Хтось сказав: "Сповнились ваші мрії!

Україна вільна вже Держава!"

Хтось сказав, і всі почули люди,

З Києва аж по самі Карпати:

"Україна є, була і буде!

Вже її нікому не здолати!"

Нам сестричка розказала нині,

І сама я це вже добре знаю:

Знов прийде чарівна ця хвилина

В Українському моєму Краю.

Як тоді, зійдуться ранком люди,

Пролунають знов слова палкії,

Запанує наша воля всюди

І заграє грімко дзвін Софії!

***

Я співаю про тебе, прекрасна країна,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов’янська земля.

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

Поздравления с Днем соборности в прозе

Уважаемые граждане!

День 22 января 1919 года вошел в национальный календарь как большой государственный праздник — День соборности Украины. Именно тогда на площади перед Софией произошло событие, о котором мечтали поколения украинских патриотов - торжественное провозглашено воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Те события сформировали основу для возрождения независимой соборной демократической Украины и утверждения национальной идеи. В многообразии желто-синих знамен 22 января 1990 года наши современники соединили живой цепью соборности Восток и Запад Украины. Верим, что территориальная целостность Украины, скрепленная кровью миллионов несокрушимых борцов, навеки останется незыблемой. Мы должны быть сознательны того, что только в единстве действий и соборности душ можем достичь величественной цели — построения экономически и духовно богатой, свободной и демократической Украины, которой будут гордиться наши потомки. Сердечно желаем вам, уважаемые граждане, крепкого здоровья, счастья, добра, мира, согласия и глубокой веры в достойное будущее родного края и Украины!

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Дорогие друзья, сегодня День соборности Украины!

По моему глубокому убеждению, эти славные страницы отечественной истории, которые есть в первооснове этого праздника, еще ждут должной оценки и осмысления, как общественностью, так и государственными институтами. И не всегда надо ждать высоких постановлений или указов. Именно общественное движение, всегда отличалось высоким сознанием и страстным переживанием за общее дело, должно инициировать их празднование, приобщая к познанию славного прошлого широкий круг соотечественников.

Желаю всем Вам крепкого здоровья, счастья, мира и плодотворного сотрудничества. Пусть все задуманное на пользу и благо нашей страны и ее народа будет успешно реализовано.

С праздником вас, уважаемые!

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Уважаемые друзья!

Сегодня украинский народ отмечает великую дату своей многовековой истории — День Соборности, праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство.

Поздравляю Вас с праздником и желаю и дальше держаться вместе!

Поздравления с Днем соборности в смс

У єдності сила народу!

Боже, нам єдності дай.

З Днем Соборності України!

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.