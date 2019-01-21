Пасха 2019: когда отмечается и сколько украинцы будут отдыхать (календарь)

Один из великих церковных праздников - Пасху – православные в Украине в 2019 году отмечают 28 апреля.

Пасха, или Воскресение Христово, - главный христианский праздник, установленный церковью в честь воскрешения распятого на кресте Иисуса Христа.

Украинцы к этому светлому празднику всегда готовятся заранее, поэтому УНИАН разобрался, когда в нашей стране отмечают Пасху в 2019 году и сколько будет выходных.

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Пасха в 2019 году: какого числа

У православных Пасха является переходящим праздником, то есть отмечается каждый год в разную дату, но неизменно в воскресенье - в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

В 2019 году Пасха приходится на 28 апреля. Отметим, что в разные годы Воскресение Христово празднуют в диапазоне с 4 апреля по 8 мая.

Этим великим праздником завершается Великий пост: он в 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля, во время которого верующие придерживаются строгих ограничений в еде, очищают помыслы и тело молитвами и воздержанием от плотских утех.

Также на Пасху принято печь пасхальные куличи, красить яйца, ходить друг к другу в гости и вместо приветствия говорить "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!".

Пасха 2019: сколько будем отдыхать

Согласно распоряжению Кабмина о переносе рабочих дней в 2019 году, украинцы на Пасху и День труда будут отдыхать пять дней подряд – с 27 апреля по 1 мая.

Пасха в этом году приходится на воскресенье, 28 апреля. Поэтому у украинцев будут выходные 27 (суббота), 28 (воскресенье), 29 (понедельник), 30 (вторник). Правда, 30 апреля придется отработать в субботу, 11 мая.

Кроме того, 1 мая в Украине отмечается День труда, поэтому этот день также будет выходным.

* Желтым отмечены "длинные" выходные