Ани Лорак восхитила сеть стройной фигурой в коротких шортах (видео)

На видео артистка в белой блузке и коротких шортах показала тонкую талию.

Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, записала видеообращение к своим подписчикам в Instagram.

В кадре она похвасталась стройной фигурой, появившись с обнаженным животом и в коротеньких шортиках.

Читайте такжеЛобода вслед за Лорак стала судьей российского шоу

На видео Ани Лорак выразила слова благодарности своим поклонникам - на нее уже подписано 5 миллионов человек.

"Дорогие друзья, нас 5 миллионов подписчиков. Спасибо каждому из вас за любовь, веру и поддержку. Спасибо, что вы есть у меня, я вас очень люблю", – сказала артистка.

"Вот это бомба", "Хороша", "Шикарная", "Неповторимая", "Красотка", - пишут в комментариях под видео.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.