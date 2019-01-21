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Ани Лорак восхитила сеть стройной фигурой в коротких шортах (видео)

07:59, 21 января 2019
Общество
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Лорак похвасталась новым "достижением" в Instagram / Скриншот

В кадре она похвасталась стройной фигурой, появившись с обнаженным животом и в коротеньких шортиках.

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На видео Ани Лорак выразила слова благодарности своим поклонникам - на нее уже подписано 5 миллионов человек.

"Дорогие друзья, нас 5 миллионов подписчиков. Спасибо каждому из вас за любовь, веру и поддержку. Спасибо, что вы есть у меня, я вас очень люблю", – сказала артистка.

"Вот это бомба", "Хороша", "Шикарная", "Неповторимая", "Красотка", - пишут в комментариях под видео.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.

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Теги: #видео#фото#Ани Лорак